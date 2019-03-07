После выходных в Украину придет похолодание, а 8-10 марта ожидается высокая температура воздуха – днем до 14 градусов тепла.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко."Грейтесь, подставляйте нос солнышке, потому что на следующей неделе так не будет. Придет похолодание! А пока, 8, 9 и 10 марта в Украине ожидается высокая температура воздуха в течение дня +8+14 градусов, на Западе 8-9 марта +10+17 градусов. На северо-востоке - Сумская, Харьковская области - воздух будет посвежее, +5+9 градусов. Остается гулять порывистый до сильного, ветер, будьте осторожны!" - написала Диденко.По ее словам, 8 марта на западе и севере Украины будет облачно и возможен дождь. На юге в центральной части страны и на Востоке будет сухо."В Киеве день, когда улицы расцветут розовыми тюльпанами, желтыми нарциссами, сиреневыми гиацинтами и красными от активного забега по базарчиках мужчинами, будет теплым. Температура воздуха ожидается в самой ближайшей перспективе, днем +12+15 градусов. Но остается порывистый ветер и набежат тучи с небольшим дождем", - добавила Диденко.В субботу, 9 марта, будет тепло и солнечно. Однако, 10 марта усилится ветер, увеличится облачность, пойдет дождь и из северных районов Киевской области начнет снижаться температура воздуха.