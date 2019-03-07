Увеличено финансирование на выплату материальной помощи жителям Харьковщины, которые оказались в трудной ситуации.

– Согласно распоряжению председателя ХОГА Юлии Светличной работает комиссия, которая рассматривает все представления от граждан и определяет размер помощи. Это касается, прежде всего, лечения. Максимальный размер пособия, которое может быть предоставлено, – 20 тысяч гривен, – рассказал директор Департамента социальной защиты населения Юрий Шпарага.Кроме этого, Программой социальной защиты населения Харьковской области на 2016-2020 годы за счет областного бюджета предполагается помощь лицам с инвалидностью 1 группы, детям-сиротам, детям с инвалидностью, вдовам (к годовщине Чернобыльской трагедии) и участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС).– Также предусматривается предоставление помощи, связанной с погребением умерших граждан, на которых распространяются льготы в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, – сказал Юрий Шпарага.Средства предусмотрены и на выплаты вдовам военнослужащих, погибших во время массовых акций гражданского протеста в Киеве с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, ежемесячного пособия на содержание детей в соответствии с решением областного совета.Кроме того, единовременная материальная помощь ко Дню победы будет выплачена лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, которые непосредственно принимали участие во Второй мировой войне 1939-45 годов.– Также предусмотрена материальная помощь лицам, которые непосредственно принимали участие в антитеррористической операции или осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны – по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в районах ее проведения, и членам семей погибших участников боевых действий ко Дню защитника Украины, – рассказал Юрий Шпарага.Также средства направят на проведение санаторно-курортного лечения участников АТО (ООС), лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, членов их семей и членов семей погибших воинов. Санаторно-курортным лечением будут охвачены лица с инвалидностью вследствие общего заболевания, лица с инвалидностью с детства, ветераны войны и лица, на которых распространяется действие законов Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», а также граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и отнесенные к 1-й к категории в соответствии с порядком, утвержденным Кабмином.