Для людей, бросивших курить, несколько лишних килограммов — обычное явление. Однако известно, что избыточный вес может привести к диабету, а курение и диабет считаются факторами риска сердечных приступов и инсультов.

Об этом пишет naked-scienceМожет сложиться впечатление, что отказ от курения способен создать некоторые риски для здоровья, как бы парадоксально это ни звучало. Но, согласно новому исследованию, польза для здоровья от отказа от курения намного перевешивает риски, связанные с приобретением нескольких лишних килограммов. Курение подавляет аппетит и повышает метаболизм. Когда вы бросаете курить, ваш аппетит и обмен веществ возвращаются к норме, что может привести к тому, что вы будете есть больше и сжигать меньше калорий. Вкус и запах также улучшаются, поэтому еда может стать более привлекательной после того, как вы бросите курить.В 2015 году ученые доказали, что набор веса после отказа от курения зависит от количества сигарет, которые человек выкуривал. Курильщики, страдающие ожирением, и те, кто страдали ожирением еще до начала курения, особенно уязвимы, в среднем набирая до 10 килограммов после отказа от вредной привычки.Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Чана в Бостоне хотели узнать, что хуже для людей с диабетом: набор веса в результате отказа от курения или совокупность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), возникающих в результате самого курения. Для этого они проанализировали данные двух предыдущих исследований, в том числе 10 895 мужчин и женщин с диабетом. Результаты были представлены в ходе научных сессий Американской ассоциации кардиологов Epidemiology and Prevention: Lifestyle and Cardiometabolic Health Scientific Sessions — 2019.По сравнению с диабетиками, продолжающими курить, у тех, кто от этой привычки избавился, риск возникновения сердечных приступов, инсульта и других ССЗ был на 34 процента ниже среди недавно бросивших курить (шесть или меньше лет после отказа от курения) без набора веса, на 25 процентов ниже среди тех, кто бросил курить более шести лет назад, и на 41 процент ниже среди диабетиков, которые никогда не курили. Среди тех, кто набрал до пяти килограммов после отказа от курения, не было зафиксировано повышения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.По словам ведущего автора исследования Гана Лю (Gang Liu), проблемы увеличения веса не должны мешать людям бросить курить после того, как у них диагностирован диабет. А для тех, кто бросает курить, предотвращение набора веса приумножит пользу от отказа от курения. Людям, которые только отказались от вредной привычки, специалисты рекомендуют чаще заниматься спортом, разумнее подходить к выбору пищи (есть меньшими порциями и ограничить употребление сладостей и алкоголя) и работать с диетологом для контроля веса.