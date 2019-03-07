Шведская академия наук внесла «важные изменения» в процесс присуждения Нобелевской премии по литературе.Об этом, как информирует Росбалт, сообщили в Стокгольме.
Как заявил фонд Нобеля, «лауреатов за 2018 и за 2019 годы объявят этой осенью».
В сообщении говорится, что теперь к отбору кандидатов на награду привлекут и пять независимых экспертов.
Ранее из-за секс-скандала с входившим в состав Нобелевского комитета фотографом Жан-Клодом Арно присуждение премии по литературе за 2018 год было отменено.