Глава Харьковской области Юлия Светличная оценила талант юных вокалистов, которые вышли на завершающий этап регионального отбора конкурса «Яскраві діти України».Как сообщал «Вечерний Харьков», победительницей отбора стала харьковчанка Алучана Феджи, которая представит Харьковщину на финале в Киеве и поборется за путевку на международный детский фестиваль в Сан-Ремо.
На завершающем этапе регионального отбора в конкурсе приняли участие более двух десятков юных исполнителей из всех районов Харьковской области. В жюри конкурса присутствовали известные украинские певцы, продюсеры, телеведущие — Сергей Бабкин, Иллария, Руслан Квинта, Вера Кекелия, Ольга Цыбульская. Оценивала певческие таланты и губернатор Юлия Светличная. Руководитель области уверена: харьковская земля – самая богатая на таланты.
— Мы всячески поддерживаем развитие детского творчества в регионе, уделяем этому вопросу много внимания, чтобы дети имели возможность развиваться, участвовали в конкурсах, использовали все механизмы для своего развития. Здесь нет побежденных, но есть победитель, которому пора идти дальше. А мы будем делать все, чтобы наша молодежь достигала новых результатов не только в учебе, но и развивала свои таланты, — говорит Юлия Светличная.
Во время областного финала каждый из участников конкурса «Яскраві діти України» спел одну композицию в сопровождении оркестра.
Перед выходом на сцену юных конкурсантов переполняют эмоции.
— Это гениальный конкурс. Проект, где ребенок может показать себя, поработать с оркестром, с мастерами своего дела, посмотреть, как работают другие, открыть себя, — говорит 14-летняя Наталья Калинина из Нововодолажской объединенной территориальной громады.
А вот для 13-летней Полины Писарцевой из Дергачевского района конкурс стал значительным шагом вперед в творческой жизни. Она – победительница прошлогоднего областного финала. В этом году приехала уже как приглашенная гостья и член детского жюри.
— Впечатления незабываемые! Эти эмоции до сих пор живут у меня в душе, - поделилась Полина, вспоминая свое участие в конкурсе. — После победы в областном финале я участвовала в национальном отборе на детское «Евровидение-2018», прошла в финал. Также участвовала в благотворительных концертах, спела в дуэте с Илларией. Выпустила авторскую песню «Ты поверь в любовь» и клип на нее. У меня грандиозные планы. Я стремлюсь к большой аудитории, сольным концертам, но для этого нужно еще много работать.
Своим опытом Полина поделилась с нынешними участниками.
— Никогда не опускать руки и в любом случае продолжать работать, двигаться дальше. Никогда не расстраиваться и всегда идти к своей цели, — говорит она.
Финал регионального отбора открыла Юлия Светличная.
— Конкурс «Яскраві діти України» дает нам возможность открыть талант детей, которые проживают не только в областном центре, но и в районах Харьковской области, — отметила председатель Харьковской облгосадминистрации. – В этом зале собрались самые яркие дети. Уверена, что мы увидим яркие выступления талантливейших исполнителей. Очень надеюсь, что конкурс откроет новые таланты, зажжет новые звезды и представитель Харьковской области победит во всеукраинском конкурсе и будет представлять Украину в Сан-Ремо.
«Первопроходцем» стала одна из самых юных участниц этого года — семилетняя Мария Пролагаева, которая представляла Волчанский район. Пением девочка занимается с трех лет и очень хотела победить. Она исполнила популярную песню певицы Кэти Перри на английском языке.
Участники финала один за другим выходят на сцену, и каждый перед выступлением представляет свою видеовизитку, где рассказывает о себе и своем районе.
И вот жюри подводит итоги. Гран-при конкурса и одновременно приз зрительских симпатий завоевала Алучана Феджи из Харькова. Именно она представит Харьковскую область на национальном финале конкурса в Киеве, где будет бороться за путевку на международный фестиваль в Сан-Ремо.
Дипломы лауреатов 3-й степени получили: в 1-й возрастной категории — Диана Абрамова (Изюм); во 2-й — Милена Домашенко (Балаклейский район); в 3-й — дуэт «Санта Лючия» (Виктория Ферлий и Влада Трофимова из Чугуевского района). Дипломы лауреатов 2-й степени получили: в 1-й возрастной категории — Мария Пролагаева (Волчанский район); во 2-й — Алиса Чиджан (Харьков); в 3-й – трио «Саншайн» (Анастасия Сизова, Александра Зайкова и Анастасия Гондаренко из Харькова). Лауреатами 1-й степени стали: в 1-й возрастной категории – Алиса Измайлова (Харьков); во 2-й — Юрий Мельник (Харьков); в 3-й — Мария Краснощек (Харьков).
Свой специальный приз Юлия Светличная вручила Ксении Бровко из Люботина.
— Очень горжусь яркими детьми, которыми богата Харьковская область. Вы даже не представляете, как сложно было вас оценивать, ведь каждый из вас — индивидуальность, — сказала Юлия Светличная. — В вашей жизни будет еще очень много конкурсов. Верьте в себя. Я уверена, что в этом конкурсе нет проигравших. Вы все – победители!