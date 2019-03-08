Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач посетил с рабочим визитом Мерефу.

Он проинспектировал строительство нового детского сада «Солнышко» на ул. Леоновской, 42. Там смонтировали основания пола на двух этажах и установили энергосберегающие окна.Владимир Скоробагач сообщил, что в прошлом году на строительство было выделено около 9 млн грн из областного бюджета. Еще 2 млн грн - депутаты направили на последней сессии областного совета.«В Мерефянской громаде - большая потребность в детских садах. Думаю, что на следующей сессии мы еще выделим деньги на строительство, потому что общая смета расходов составляет около 40 млн грн», - отметил заместитель председателя облсовета.Он сообщил, что если работы продолжатся в хорошем темпе - новый детский сад откроют 1 сентября.По словам председателя Мерефянской объединенной территориальной громады Вениамина Ситова, «Солнышко» сможет принять 180 детей.«На территории ОТГ работает пять учреждений дошкольного образования, в которых воспитываются около полутысячи детей. Детские сады перегружены, в связи с ростом рождаемости очередь растет и составляет около тысячи человек. Поэтому открытие нового детского сада - важная задача социально-экономического развития ОТГ», - сказал Вениамин Ситов.Также Владимир Скоробагач посетил Мерефянский детсад №4 и подарил детям игрушки.«Этот детский сад ввели в эксплуатацию в конце 2012 года. Его построили по всем нормам и требованиям. Это пример современного и комфортного учреждения образования», - отметил заместитель председателя областного совета.