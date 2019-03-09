Некоторый неярко выраженный позитивный эффект этот препарат окажет.Изначально действующее вещество Виагры — силденафил — было получено в процессе разработки препарата для улучшения сердечного кровообращения и лечения стенокардии и ишемической болезни сердца. Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
При испытаниях силденафила обнаружили, что наиболее выраженно препарат влияет на органы малого таза, в том числе мужской половой член. Однако при использовании препарат лишь увеличивает естественный кровоток, то есть действует до тех пор, пока существует естественное возбуждение.
Поэтому, если девушка или женщина примет Виагру, препарат усилит кровообращение в области половых органов и прилив крови к пещеристым телам клитора, но не обеспечит возникновение сексуального желания. В то же время, приток крови будет способствовать естественному выделению смазки, что улучшает ощущения при половом контакте.