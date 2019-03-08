В Британии на пляже Чармут восьмилетний мальчик во время прогулки с друзьями нашел зуб мамонта.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Daily Mail.

Найденный зуб размером с ладонь не очень хорошо сохранился, однако ребенок, интересующийся археологией, смог понять, что представляет собой находка.





Зуб передали ученым, которые установили, что он принадлежит шерстистому мамонту, жившему предположительно во время ледникового периода. Это делает находку редкостью, поскольку в основном подобные находки относятся к юрскому периоду.

По словам профессора Королевского колледжа Холлоуэй в Лондоне, зуб очень изношен, так что время жизни животного можно определить только приблизительно, в промежутке между 60 000 и 25 000 лет назад.