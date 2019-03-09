Ученые нашли связь между приемами пищи и состоянием сердечно-сосудистой системы. Особенно важной оказалась утренняя трапеза.

Группа специалистов из Афинского национального университета в Греции обнаружили связь между завтраком и здоровьем сердца. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Европейское агентство координации исследований.Ученые привлекли к исследованию более двух тысяч жителей греческого города Коринф в возрасте от 40 до 99 лет. Участники прошли анкетирование, рассказав о своем образе жизни, и сдали необходимые анализы.Оказалось, что регулярный завтрак уменьшает риск возникновения отложений в кровеносных сосудах, и делает их более гибкими. У людей, которые не завтракают регулярно, повышается жесткость артерий на 15%.Также негативно влияет на состояние сердца "просиживание за телевизором". Сидение больше 21 часа в неделю увеличивает шансы повышения давления на 68% и развития диабета на 50%.Отмечается, что даже незначительная домашняя активность с низкими энергозатратами положительно влияет на здоровье.