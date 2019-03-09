Таннер Уилсон, старшеклассник школы Caddo Hills, подарил своему другу Брэндону Куеллсу новую коляску с электроприводом. Деньги на нее он собирал почти 3 года.

Брэндону было очень трудно передвигаться на обычной коляске по школе, передает слова Таннера НВ со ссылкой на издание Kark.Позволить себе новую коляску семья мальчика не могла, а потому школьник решил помочь другу. Он начал откладывать карманные деньги, а чуть позже устроился на работу в автомастерскую, которую мог совмещать с учебой.Когда Таннер накопил необходимую сумму, он сразу приобрел подарок и привез в школу. Одна из учителей помогла мальчику и написала фамилию Брэндона на спинке кресла в виде языков пламени.– Мое лицо просто взорвалось. Я плакал без конца. Я не мог поверить, что он сделал это ради меня... Я не знал, что он собирал деньги. Новая коляска была моей мечтой, - мальчик не мог скрыть радости от такого подарка.– Брэндон всегда был со мной... Мне кажется, жизнь слишком коротка для того, чтобы судить всех вокруг - нужно думать не только о себе, но и заботиться об окружающих, - объясняет свой поступок школьник.