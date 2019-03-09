Многие птицы, в поисках подходящих мест для питания и выведения потомства, совершают ежегодные миграции — повторяющиеся дальние перелеты по одним и тем же маршрутам.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».Полеты на большой высоте дают возможность преодолевать огромные расстояния. Например, полярная крачка, рекордсмен по дальности перелетов, каждый год перелетает из одного полярного региона в другой — из Гренландии в Антарктику — и обратно! Другие виды, например, синицы, для зимовки перелетают на несколько сотен километров.Птиц никто не учит совершать перелеты, это врожденное, инстинктивное поведение, как и строительство гнезда. Поэтому даже птенцы, забранные из гнезда, отправляются в перелеты по тем же маршрутам, что и их родители. Перелетные птицы летают стаями разной численности или в одиночку, днем или ночью, одни и те же виды птиц могут быть оседлыми или перелетными, в зависимости от условий.Однозначного ответа на вопрос, как именно птицы находят дорогу во время перелетов, в науке пока что нет. Но эксперименты, проводимые с 50-х годов XX века до сих пор, показывают, что роль ориентиров выполняют положение Солнца (для перелетающих днем) или звезд (для перелетающих ночью), крупные наземные ориентиры, такие как реки и горы, и даже линии магнитного поля Земли! С помощью специальных органов птицы способны определять своё положение в магнитном поле.Все вместе эти факторы помогают перелетным птицам из года в год пролетать сотни и тысячи километров, а потом возвращаться обратно.