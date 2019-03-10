Ученые провели испытания, которые показали, что после 10 недель регулярного употребления газировки в организме уже становятся заметны негативные изменения.

Исследователи из Стелленбосского университета в ЮАР сделали заключение о том, что двух банок газировки в неделю достаточно, чтобы оказаться потенциальной жертвой сердечных заболеваний и инсульта. Газированные напитки переполнены сахаром – в этом главная угроза для здоровья, связанная с их употреблением, считают специалисты, информируют «Экономические новости».«Большинство людей думают, что они могут избежать рисков для здоровья, употребляя диетические версии газированных напитков, но было доказано, что используемые в этих напитках искусственные подсластители также наносят вред здоровью», — констатировали авторы.Эксперты отметили: избыток сахара в рационе стал одним из самых массовых явлений в питании людей в течение последних нескольких десятилетий. Хотя о вреде подслащенных напитков широко известно, их потребление все равно неуклонно растет среди всех возрастных групп по всему миру, высказались медики. Но именно это, по их словам, является главным фактором риска развития кардиометаболических заболеваний. Ученые из Стелленбосского университета предостерегли о том, что двух банок газированных напитков в неделю хватает, чтобы выросли риски диабета, гипертонии, сердечных нарушений, инсульта.«Это происходит потому, что газированные напитки буквально переполнены сахаром – так, банка Кока-Колы объемом 360 мл содержит 39 граммов сахара, что на 14 граммов больше потолочного значения нормы для человека», — заявили исследователи.