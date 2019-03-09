В Гамбурге руководство детского сада попросило не наряжать воспитанников на карнавал в костюмы индейцев.

Как пишет Росбалт со ссылкой на газету Bild, в письмах родителям также рекомендуется не использовать костюмы арабских шейхов и любые другие, которые могут ассоциироваться с этническим или иным меньшинством. Такая мера призвана предотвратить «конфликты между родителями, которых могут оскорбить подобные костюмы».Кроме того, руководство детсада сослалось на брошюру с советами наряжать мальчиков русалками, а девочек — пиратами или супергероями, чтобы не создавать гендерные стереотипы.