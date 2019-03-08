В общем-то никак. Нет ни практических подтверждений, ни теоретических оснований для мифов о вредном влиянии.

Согласно официальному заключению Всемирной организации здравоохранения, основанному на анализе почти 25 000 исследований, достоверных данных о каком-либо влиянии устройств Wi-Fi на здоровье человека не получено. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».Нет и теоретических оснований предполагать такое влияние: мощность радиоизлучения, обеспечивающего работу устройств Wi-Fi, чрезвычайно низка и сопоставима с фоном космического радиоизлучения в том же диапазоне частот.Космическое радиоизлучение — это электромагнитные волны длиной от 1 мм до нескольких км, приходящие на Землю от астрономических объектов, то есть постоянный природный фон, который человек получает на протяжении всей жизни.