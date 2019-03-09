В этом году Масленица особо по карману не ударит. Доступность блинов за прошедший год не уменьшилась для всех категорий населения, включая пенсионеров.

Экономим без потери вкуса

Во сколько же обойдется главное угощение праздника?Эксперты Ассоциации торговых сетей поделились своими подсчетами, а заодно и мастер-классом по приготовлению классических блинов.Предложенные ингредиенты: молоко – 1 литр, яйца – 4 шт., сливочное масло – 100 г, мука – 500 г, сахар – 50 г, соль – 5 г, сметана – 200 г.В кастрюле смешиваем яйца и сахар. Часть молока подогреваем, солим и тщательно перемешиваем со взбитыми яйцами и сахаром. В полученную смесь постепенно добавляем муку, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Добавляем немного соды, соли и перемешиваем. Вливаем остальное молоко и взбиваем, чтобы тесто было в меру жидким. Разогреваем сковороду и жарим блины на сливочном масле с обеих сторон до золотистого цвета. Подаем блины к столу со сметаной.. Итак, молоко: 1 литр. В январе 2018 года в среднем в Украине литр молока можно было приобрести за 22 грн, а в начале 2019 года – за 23,9 грн. Рост на 9%.Мука пшеничная: 500 г. В начале 2018 года за полкило платили 4,8 грн, а в начале 2019 года -- 5,7 грн. Цена выросла на 18%.Сметана: 200 г. В январе 2018 года -- 10,2 грн, в начале этого года -- 11,5 грн. Рост на 13%.Масло сливочное: 100 г. Январь 2018 года -- 17,9 грн, январь 2019 года -- 19,9 грн. Покупаем на 11% дороже.Яйца куриные: 4 шт. В январе прошлого года они обходились в среднем в 11,1 грн, а в 2019 году -- в 9,9 грн. Подешевели на 11%.Сахар: 50 г. В 2018 году нужно было отдать 0,8 грн, в 2019 -- 0,7 грн. Цена уменьшилась на 12%.: за год блины подорожали на 7%, или всего лишь на 4,8 грн: с 66,8 грн до 71,6 грн.Блины – одно из немногих блюд в нашей стране, оставшиеся доступными для всех категорий населения, включая пенсионеров.Ингредиенты: мука – 240 г, молоко – 400 мл, вода – 200 мл, яйца – 2 шт, грибы (шампиньоны) – 300 г, курица (филе) – 1 шт, лук зеленый – 1 пучок, лук репчатый – 1 шт, масло растительное – 3 ст. л., сахар – 1 ст. л., сода – 1/2 ч. л, специи (прованские травы) – 1/2 ч. л, соль – по вкусу.. Взбейте венчиком молоко, яйца и сахар до образования пены. Постепенно добавьте просеянную муку. Смешайте до состояния однородной массы. Посолите по вкусу. При необходимости добавьте немного воды. Разведите в стакане кипятка соду, размешайте и влейте в тесто. Оставьте на 10–15 минут. Добавьте ложку растительного масла. Жарьте блины на горячей сковороде, предварительно смазанной маслом.Отварите курицу и измельчите мясо с помощью мясорубки или блендера. Мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте на сковороде. Добавьте к филе и хорошо перемешайте.В середину каждого блина выложите начинку, соберите края блинов и перевяжите веточкой зеленого лука. Украсьте мешочки прованскими травами. Подавайте со сметаной или натуральным йогуртом.Ингредиенты для блинчиков: 3 яйца, 0,5 ч. л. соли, 1 ст. муки, 1,5 ст. молока, 3 ст. л. растопленного и остуженного сливочного масла.Ингредиенты для начинки: 500 г консервированных кусочков ананаса, обсушенных, 300 г очищенных долек мандарина или апельсина, 0,5 ст. подслащенных кокосовых хлопьев, 3/4 стакана ванильного, лимонного или апельсинового йогурта.. В небольшой емкости взбейте яйца с солью, добавьте муку, молоко и масло, хорошо перемешайте, чтобы тесто было однородным. Накройте емкость крышкой, поставьте в холодильник на один час. Непосредственно перед выпечкой блинчиков тесто еще раз хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду для блинчиков, слегка смажьте ее жиром и испеките блинчики. Для начинки смешайте все ингредиенты, поставьте на некоторое время в холодильник. Каждый блинчик начините, заверните и при желании полейте сладким сиропом.Перемешать 250 г творога и 2 ст. л. молока. Лимон вымыть, натереть цедру и добавить к творогу. Отжать сок из лимона и перемешать с массой. Посыпать сахарной пудрой. Разморозить 200 г мороженой малины (или другой ягоды). Белки двух яиц взбить. Замесить тесто из 50 г крахмала, 100 г муки, 100 г молотых орехов, желтков, соли и 200 мл молока. Осторожно снизу вверх перемешать со взбитыми белками. Испечь из теста в масле маленькие блинчики. Половину блинов намазать творогом, сверху выложить малину и накрыть оставшимися блинами.Тесто для блинчиков: развести стакан муки со стаканом молока и добавить 3 яйца, 2 ст. л. топленого масла, сахарную пудру, щепотку корицы, мускатный орех, немного рома, соль. Тесто по густоте должно быть похоже на сметану. В сковороде разогреть жир и испечь тонкие блинчики. Посыпать их сахаром, сложить горкой и украсить дольками лимона. Подавать горячими.200 г муки, 100 мл молока, 200 мл обезжиренного кефира, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, ¼ стакана растопленного сливочного масла, 2 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. соды, ½ ч. л. соли. В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Отдельно взбейте яйца, кефир, молоко и растопленное масло. Постепенно соедините жидкие и сухие ингредиенты, хорошенько перемешайте. Получившееся тесто разделите на семь равных частей и окрасьте пищевыми красителями. Можно также использовать натуральные красители: сок свеклы, моркови, шпината. Сковороду смажьте маслом и выпекайте блины приблизительно по две минуты с каждой стороны.Замешайте обычное тесто для сладких блинов. Перелейте его в кулинарный шприц, которым будет удобно выводить узор на сковородке. На разогретую сковородку выливайте тесто в виде нужного вам рисунка. Делать это следует очень быстро, чтобы не подгорела ни одна часть блина. Вы можете нанести тесто в виде елки, сердечка, сеточки, цветов – как подскажет ваша фантазия. Как только одна сторона ажурного блина пропечется до золотистого оттенка, очень аккуратно лопаткой или кончиками пальцев переверните его. Выложите блин на тарелку. Украсьте какао и шариком мороженого.