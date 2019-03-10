Сейчас очень много говорят о том, что готовить пищу в микроволновке вредно. Но я не понимаю, какая разница, где готовить – на плите или в СВЧ-печи. Может, проясните ситуацию?

Альбина Николаевна П.

После нагревания в микроволновке пища не становится менее питательной, говорят специалисты Минздрава. Наоборот — готовка в микроволновке лучше сохраняет некоторые полезные вещества, например водорастворимые витамины.Многие полезные вещества разрушаются во время теплового воздействия. Наиболее теплочувствительными являются водорастворимые витамины – такие, как фолиевая кислота, витамины В и С, которые есть в овощах. Именно поэтому важно учитывать способ приготовления.В одном из исследований измеряли количество разрушенного витамина С во время различного воздействия тепла: варки, приготовления на пару и в микроволновке. Наиболее эффективным методом для сохранения витамина оказалось пароварение – разрушалась лишь десятая часть. Во время готовки в микроволновке – примерно четверть, больше всего вследствие варки – почти половина.В других случаях также было подтверждено, что готовка в микроволновке лучше сохраняет водорастворимые витамины. К примеру, в шпинате сохраняется больше фолиевой кислоты во время готовки в микроволновке, чем просто на плите.Когда речь идет об овощах, добавление воды во время готовки может значительно ускорить потерю питательных веществ. Например, брокколи, приготовленная в микроволновке в воде, теряют большое количество антиоксидантов (от 74% до 97%). Это влияет и на вкусовые качества. Приготовление на пару или с малым количеством воды, наоборот, сохраняет питательные вещества.В некоторых случаях приготовление в микроволновке не только сохраняет питательные вещества, но и способствует лучшему их усвоению. Это касается, в частности, ликопена в помидорах и каротиноидов в моркови.Но в целом работает такое правило: чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. Микроволновая печь также лучше варки тем, что витамины не вывариваются в воду, а само приготовление занимает меньше времени, что также способствует сохранению полезных веществ.Что касается готовки или разогрева пищи в пластиковой посуде в микроволновке, то ситуация выглядит иначе. Некоторые химические вещества могут попадать в пищу при нагревании. Ученые обращают особое внимание на два компонента, которые зачастую содержатся в пластике — фталаты и бисфенол-А (BPA). Эти вещества связывают с нарушениями работы эндокринной системы в связи с их способностью влиять на уровень гормонов — эстрогена и тестостерона.Поэтому, если готовите или разогреваете пищу в микроволновой печи, используйте стеклянную или керамическую посуду, не используйте посуду, если на ней есть повреждения (старые, поцарапанные или треснувшие контейнеры).