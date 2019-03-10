Тем, кто не успел выбрать достойный подарок к Международному женскому дню, будет полезно узнать, как приобрести для любимых подходящую электрическую мясорубку, которая сделает и фарш, и домашнюю лапшу, и печенье, и колбасу поможет приготовить

Как расширить возможности мясорубки

Как дополнительные устройства для мясорубки облегчают работу

механическая – используется втулка-предохранитель;

электронная – применяется автоматический прерыватель цепи, встречается чаще всего;

термозащита – осуществляется с помощью специального теплоэлемента.

Бабушкины ручные мясорубки, которые служили всем верой и правдой несколько десятилетий, уступили место более удобным и мощным приборам.. Этот параметр электромясорубки является одним из самых важных при выборе. Практика показывает, что и 300 Вт хватает для измельчения небольшого количества мяса без жил и костей, но такую мясорубку более серьезные задачи быстро выведут ее из строя. Для использования в быту вполне подойдет мощность 400–700 Вт.. Напрямую зависит от показателей мощности. Чем больше мощность, тем быстрее будет переработано мясо, но тем больше электроэнергии придется потратить и тем больше шума будет во время работы прибора.. Устройства с производительностью менее 1 кг/мин подойдут студентам, пенсионерам или семьям из двух человек. Модели с параметром 1–2 кг/мин хороши для средней семьи. Мясорубки с показателем более 2 кг/мин рекомендуются большой семье. Большинство электромясорубок могут переработать за минуту полтора килограмма мяса.. Пластиковый корпус выдержит положенную нагрузку, но требует более бережного обращения. Он легче и дешевле, по сравнению с моделями из металла. Металлические корпуса имеют большие прочность и теплостойкость. Недостатки – значительная стоимость и вес. Лоток для подачи продуктов, как и корпус, может быть или пластиковым, или металлическим. Лучше все же выбирать металл как более прочный экологичный материал.. Эти параметры влияют на удобство пользования, безопасность, условия хранения прибора. Желательно, чтобы корпус мясорубки имел такую форму, которая позволит удобно установить посуду для готового фарша. Если корпус выпуклый или плоский, частички фарша могут падать мимо посуды. Обратите внимание на форму и высоту горловины. Высота должна быть больше, чем длина ваших пальцев. Конечно, в комплектации современных мясорубок имеются специальные толкатели для мяса и других продуктов, но лучше быть застрахованным от любых случайных обстоятельств. На большинстве моделей высота входного отверстия – от 11 до 15 см. В продаже есть мясорубки со складным корпусом, выходное отверстие в которых располагается выше, чем в приборах с цельным корпусом. Благодаря складному корпусу, габариты мясорубки уменьшаются до минимума, поэтому вам несложно будет найти место для нее в кухонном шкафу.Хорошо, если на горловине вашей мясорубки будет закреплен лоток. В него вы будете складывать продукты, подготовленные для перемалывания.. Это спиралевидная деталь мясорубки. На него крепятся ножи и насадки. Во время вращения шнек подталкивает мясо к выходу. Современные электромясорубки часто комплектуются не одним, а двумя шнеками: один (металлический) предназначен для мяса, второй (пластиковый) – для теста или овощей.. Одна из самых важных деталей. Должны быть изготовлены из качественной стали. Иногда эти детали требуют заточки, для этого лучше обратиться в сервисный центр или специальную мастерскую. В очень качественных мясорубках ножи самозатачивающиеся.. Эти детали создают необходимую консистенцию переработанного продукта. Как правило, мясорубки комплектуются решетками трех видов: с маленькими, средними и крупными отверстиями. Чем меньше диаметр отверстий, тем мельче шинкуется мясо. Мелкая решетка предназначена для приготовления куриного фарша, паштетов и детского питания. Крупные отверстия нужны для измельчения овощей и фруктов, рубленых котлет. Выбирая мясорубку, оцените количество решеток, от которых зависит размер получившихся кусочков. Минимальное количество решеток – три: на 3, 5 и 8 мм.Чем большев комплекте, тем шире возможности мясорубки и тем более разнообразные блюда можно приготовить: домашнюю колбасу, фрикадельки, сосиски, нагетсы, пюре, соки, спагетти, лапшу, фигурное печенье.. Выбирая мясорубку, следует обратить внимание на качество и материал, из которого сделаны диски. Желательно, чтобы они были из нержавеющей стали. Обычно в комплекте идут три вида таких ножей с разными размерами отверстий.. Предназначена для натирания овощей и других продуктов. В комплект может входить несколько терок.. Позволяет делать полые трубочки из мяса, которые потом наполняются начинкой.. Позволяет приготовить колбасу в домашних условиях, прикладывая при этом минимум усилий.. Автоматически формирует тесто, что позволяет быстро и в большом количестве сделать печенье.. Чаще всего является примитивным дополнением для получения сока из цитрусовых.. Позволяет получить томатный сок и овощное пюре.. Нарезает мясо и другие продукты в форме кубиков. При таком решении гораздо лучше сохраняется вкус и консистенция ингредиентов, чем при изготовлении обычного фарша. При этом сохраняется возможность смешивать нарезанное с другими продуктами. Эта насадка поможет приготовить супы и салаты.. Это форма для фарша, позволяющая вылепить из него котлеты. В итоге котлеты не нужно формировать вручную, к тому же они получаются одинаковыми.. При покупке дополнительных насадок обратите внимание на их совместимость с вашей мясорубкой. Совпадать должны все параметры: наружный диаметр, рабочий зазор между корпусом и крепежным кольцом, толщина вала и так далее.. Шнек мясорубки может проворачиваться в противоположном направлении. Эта функция очень полезна для мясорубок с низкой мощностью, так как позволяет легко избавляться от жил. Более мощные мясорубки просто в данной функции не нуждаются.. Экономят место и позволяют составляющим мясорубки дольше сохраняться в надлежащем состоянии.. Мясорубка автоматически отключается при критических нагрузках во избежание перегрева и возможной поломки. В зависимости от модели, такая защита может быть реализована в трех вариантах:. Большая часть мясорубок не рассчитана на мытье в посудомойке, поскольку это вызывает утрату блеска и появление на металлических деталях коррозии и темного налета. Иногда встречаются модели со съемными частями из нержавейки и пластика – такие устройства можно мыть в машине без риска их повреждения.. Во время работы мясорубки такой нож автоматически затачивается о решетку. Не имеет защиты от коррозии. Чтобы мясорубка работала эффективно, контролируйте остроту кромки ножа.. Они снижают вибрацию и скольжение мясорубки по столу в процессе ее работы.. Не забывайте правильно ухаживать за прибором. После использования обязательно вымойте мясорубку, нож и решетку. Чтобы предотвратить появление коррозии, после мытья протрите насухо нож и решетку и по возможности смажьте их растительным маслом.