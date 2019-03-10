С 13 марта по 4 апреля 2019 года коммунальное учреждение «Областной организационно-методический центр культуры и искусства» презентует выставку детского творчества «Весняні паростки».

Образцовый художественный коллектив студии декоративно-прикладного искусства «ДеАртис» Дворца детского и юношеского творчества «Исток» основан выпускницей Харьковского художественно-промышленного института Викторией Астаповой 30 лет назад. В студии с удовольствием занимаются дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет.Виктория Астапова как руководитель развивает познавательную активность воспитанников, расширяет их творческие способности, содействует личностному развитию каждого ученика, формирует возможность их творческой реализации в повседневной жизни. За годы существования студии более ста ее выпускников стали специалистами в области дизайна, скульптуры и архитектуры.Воспитанники студии – постоянные участники и победители выставок, конкурсов городского, областного и всеукраинского уровней. Неоднократно проходили выставки студии «ДеАртис» в Харьковском художественном музее в рамках проекта поддержки одаренной молодежи, в галерее современного искусства «АС», в Доме художника.На выставке можно будет увидеть работы из керамики, эскизы росписи декоративных тарелок, живопись, графику, предметы декоративно-прикладного искусства.