В марокканской Касабланке завершился юниорский теннисный турнир первой категории серии World Tennis Tour, на котором 15-летняя харьковчанка Любовь Костенко добыла парный титул.Об этом сообщает Медиа группа Объектив.
Посеянный по четвертым номером украинско-французский дуэт Костенко – Жюли Морле успешно добрался до финала турнира, который выиграл у третьей по рейтингу швейцарско-итальянской пары Валентина Ризер – Федерика Саччо. Игра длилась два сета и завершилась со счетом 6:1, 6:3.
В одиночном турнире Костенко сеялась под пятым номером и начала с победы над британкой Армани Бенкс в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:2. В четвертьфинал она вышла после выигрыша у турчанки Мелисы Эркан — 6:3, 6:1. Дорогу харьковчанке в полуфинал преградила испанка Марта Кустич, посеянная на турнире третьей. Она была сильнее в двух сетах — 6:2, 6:4.