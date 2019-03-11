На американский штат Калифорния обрушился мощный шторм с рекордным количеством молний.Об этом сообщает "Сегодня".
Небо освещали электрические разряды – за пять минут метеорологи насчитали более двух тысяч молний. Отмечается, что это стало новым метеорологическим рекордом за всю историю наблюдений.
Ученые заверили, что это – уникальный природный феномен, ведь по всей планете происходит по сто ударов молний в секунду, но редко подобное количество фиксируется в одной местности.
В сети появились видео, на которых запечатлено уникальное явление.