Харьковчане просят усовершенствовать пешеходные переходы. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета."Создать удобные пешеходные переходы, в один уровень с бордюром. Эти переходы заставят водителей более безопасно пересекать пешеходные переходы, снижать скорость. Эти переходы станут очень удобными для маломобильных граждан - пенсионеров, людей на колясках и с колясками", - сказано в тексте.
Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5 000 подписей за 90 дней.