Турнир по видеоигре DOTA2 состоялся 9 марта в Харьковском Национальном университете имени С. Кузнеца.

Заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев поздравил участников от имени руководителя области Юлии Светличной. Он также отметил, что основная цель турнира – содействие развитию киберспорта в Харьковской области. Мероприятие впервые организуется по инициативе администрации ХНУ им. С. Кузнеца и поддержке Харьковской областной государственной администрации.– Мне приятно, что мы собрались в стенах этого вуза. Участие в таких турнирах – это новый опыт для вас. Я желаю вам, чтобы вы не останавливались в своем развитии, шли дальше и становились лучшими IT- специалистами, высококлассными инженерами, – обратился к участникам соревнований Анатолий Бабичев. – На Харьковщине развивается сфера науки и IT. И мы гордимся своими специалистами!В турнире приняли участие 32 команды, всего – 200 участников из разных районов Харьковщины. За победу соревнуются ученики 8-11 классов. Оборудование, на котором играют участники, стоит более миллиона гривен: мощные компьютеры, профессиональные геймерские кресла и гарнитура от партнеров турнира.– В ходе таких соревнований у людей формируются способности к коммуникации, лидерству и ответственности. Мы поддерживаем такие инициативы. Это фактически составляющие компетентности специалистов. Кроме того, используя такие информационные технологии, рано или поздно люди приходят к тому, что учатся разрабатывать эти информационные технологии. Я желаю вам успехов, – обратился к участникам ректор ХНУ им. С. Кузнеца Владимир Пономаренко.