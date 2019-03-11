Сокровища Третьего рейха спрятаны на территории Польши.Около 28 тонн золота, ювелирные украшения, медали, произведения искусства хранятся на дне пруда, в секретной комнате между стенами одного из польских дворцов или в глубоком колодце в парке, передает Росбалт со ссылкой на Daily Mail.
СМИ отмечает, что информация о местонахождении сокровищ содержалась в дневнике офицера СС Эгона Олленхауэра. В течение десятков лет он находился в масонской ложе в немецком городе Кведлинбург, затем был передан фонду Schlesische Brücke. Согласно записям, сокровища погрузили в 260 грузовиков и спрятали при отступлении в 11 местах в Польше по приказу Адольфа Гитлера.
В настоящее время специалисты исследует места тайника, пытаясь выяснить, уцелели ли сокровища.