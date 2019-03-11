Протоиерей РПЦ и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов согласился с прогнозами главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет почти треть россиян будут мусульманами.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».- Примерно столько и будет. Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы, — сказал Смирнов.На вопрос журналиста, возможно ли изменить ситуацию, протоирей ответил: «Уже поздно».Напомним, 4 марта, глава национального Совета муфтиев на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее» спрогнозировал увеличение численности мусульман.«По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане», — цитирует Гайнутдина «Интерфакс».