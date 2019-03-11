Студенты физико-технического факультета Харьковского Национального университета им.Каразина прослушали лекцию о принципах управления чешским учебным токамаком GOLEM, который действует в Пражском техническом университете.

Об этом, как информирует Статус-Кво, сообщили в университете.Лекцию читал ведущий ученый в области диагностики плазмы ловушек управляемого термоядерного синтеза профессор Ян Штокель из Института физики плазмы в Праге.В марте студенты примут участие в планировании и проведении экспериментов на токамаке GOLEM. Программа экспериментов предполагает самостоятельное онлайн-управление токамаком в Праге непосредственно из Харькова. После этого студенты будут докладывать и обсуждать полученные результаты на семинаре по физике плазмы и управляемого термоядерного синтеза.Такие современные масштабные лабораторные работы для студентов физико-технического факультета стали возможными благодаря участию Каразинского университета в ассоциации FuseNet, всемирному признанию харьковской научной школы по физике плазмы и управляемого термоядерного синтеза, а также активной научной и организационной деятельности профессоров и ученых кафедры прикладной физики и физики плазмы физико-технического факультета.