После ликвидации ЧП на месте было обнаружено тело 9-летней девочки.

Под Харьковом в результате пожара погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.Трагедия произошла в Изюме 10 марта около 04:30. К правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что в квартире по соседству произошел пожар. После ликвидации ЧП на месте было обнаружено тело 9-летней девочки. По предварительной информации, она умерла от отравления угарным газом. Как выяснили следователи, мама ребенка работает в ночную смену, а потому иногда оставляет дочь одну дома.Уголовное производство открыто по статье 270 УК Украины ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей"). В данный момент специалисты устанавливают причину пожара.