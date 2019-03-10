10 марта председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная посетила Дергачевский район с рабочей поездкой.Руководитель области провела встречу с громадой района и рабочее совещание с его руководством, а также представителями органов местного самоуправления – сельских и поселковых советов. Глава области также ознакомилась с ходом работ на ключевых объектах Дергачевщины и с планами развития района на 2019 год.
– В прошлом году мы сделали достаточно много объектов в Дергачевском районе. Это объекты здравоохранения, образования, социальной сферы, это и стадион в Дергачах. В этом году продолжим укреплять инфраструктуру, ремонтировать, строить и реконструировать то, что ждало этого десятками лет. Во время встречи с громадой выслушали вопросы и просьбы, которые есть у руководства поселковых советов и сел. Посмотрим, чем сможем помочь из областного бюджета. И, конечно же, будем поддерживать проекты, которые есть в Дергачевском районе на 2019 год и составлять дальнейшие планы, – сказала Юлия Светличная.
Во время поездки в Дергачевский район глава ОГА также посетила праздничное мероприятие, посвященное Масленице, которое проходит в Дергачах. Юлия Светличная побывала на местной ярмарке, пообщалась с жителями района и поздравила всех дергачевцев с праздником.
На праздничной сцене Светличная передала государственные награды жителям Дергачевского района, а также вручила отличия Харьковской облгосадминистрации.