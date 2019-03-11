Строительство и ремонт сельских амбулаторий на Харьковщине – одна из приоритетных задач главы области Юлии Светличной.

По ее инициативе в областном бюджете предусмотрели финансирование строительства и ремонта 73 объектов здравоохранения, в том числе 36 амбулаторий в сельской местности.Продолжается строительство амбулатории в селе Куриловка в Купянском районе. Там уже установили окна и начали внутренние работы.Решение о строительстве 50 новых амбулаторий на территории Харьковской области подписано председателем облгосадминистрации Юлией Светличной 30 мая 2018 года, напомнил заместитель председателя ХОГА Вадим Даниелян, который 6 марта побывал с рабочим визитом в Купянском районе.– В 2018 году на территории Харьковской области начато строительство 30 объектов: 13 амбулаторий с жильем для одного семейного врача и 17 – с жильем для двух врачей. Всего на территории области планируется открыть 50 новых амбулаторий общей практики - семейной медицины. И амбулатория в селе Куриловка – одна из них, – говорит Вадим Даниелян.Средства на строительство медицинского учреждения, которое будет обслуживать не только местное население, но и жителей ближайших сел, выделено из государственного и областного бюджетов.– На сегодняшний день выполнена кладка стен, подведены вода, электроэнергия и канализация. Также установлены энергосберегающие окна, проводятся внутренние работы и ведется подготовка для монтажа кровли, – сообщил председатель Купянской райгосадминистрации Николай Сытник.