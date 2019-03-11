Расходы на развитие культуры и туризма Харьковщины увеличены – соответствующие изменения в областной бюджет-2019 внесены на последней сессии областного совета.

В возрожденной филармонии появились новые рабочие места

В харьковских театрах – новые кресла и звуковое оборудование

В историческом музее – интерактивная экспозиция

Отремонтируют еще 15 домов культуры

Расходы на культуру и туризм увеличены

строительство учреждений культуры (647 тыс. грн.);

проектирование, реставрацию и охрану памятников архитектуры (450 тыс. грн.).

Руководитель области Юлия Светличная уверена: культура не может финансироваться по остаточному принципу.— Мы стараемся поддерживать и приводить в порядок все учреждения культуры, а также стремимся, чтобы все, кто работает в этой сфере, получали достойную зарплату, — отметила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.По инициативе главы области прошлый год на Харьковщине стал годом восстановления культурной инфраструктуры.– В прошлом году мы обратили пристальное внимание на развитие сферы культуры в области, – рассказала Юлия Светличная. – Системно подходим к этой работе, укрепляя учреждения как в областном центре, так и в районах. Было отремонтировано около 200 домов культуры. По некоторым объектам провели капитальный ремонт, по некоторым — текущий. Например, Барвенковский дом культуры реконструировали полностью, восстановлены учреждения в Сахновщинском, Коломакском, Кегичевском районах. Эти заведения не видели ремонта по 30–40 лет, там не было никаких условий для занятий и концертов. Исправляем эту несправедливость — культура не может финансироваться по остаточному принципу.В нынешнем году работа в этом направлении продолжается. На последней сессии облсовета, которая состоялась 28 февраля, были увеличены расходы на культуру и туризм в Харьковской области – соответствующие изменения в областной бюджет на 2019 год утвердили депутаты.— Многие говорят, что не нужно в эти времена поддерживать культуру. И перед Харьковской областью действительно стоит много новых вызовов и старых проблем. Но полностью поддерживаю тот тезис, что именно сейчас необходимо финансировать культуру. Именно сейчас нужно уделять внимание коллективам, создавать качественные условия для их работы. И мы этим занимаемся. Ведь это вопрос не просто уважения к великому и неоценимому. Это вопрос будущего, — подчеркнула Юлия Светличная.Безусловно, самый масштабный проект, реализация которого благодаря особому вниманию руководства области к этому вопросу была завершена в нынешнем году – возрождение филармонии. Как и обещала Юлия Светличная, 14 февраля состоялся первый концерт в большом зале Харьковской областной филармонии, открывшемся после реконструкции.В обновленной филармонии появились новые рабочие места – выросло количество сотрудников технических служб, которые обслуживают огромное количество механизмов, помещений и т. д. А потому дополнительные средства для 70 штатных единиц учреждения выделили из областного бюджета. Такое решение приняли в ходе пленарного заседания ХІХ сессии Харьковского облсовета VII созыва.По словам заместителя директора Харьковской областной филармонии Инны Волощук, 1 марта коллектив учреждения пополнился 70 новыми сотрудниками.— В основном это технический состав: инженеры, монтажники, электрики, а также уборщики. Такие изменения состоялись, потому что после капремонта увеличилась площадь комплекса, а также добавилось много нового оборудования, — сообщила Инна Волощук.Не обделены вниманием руководства области и харьковские театры. В прошлом году почти каждое театральное учреждение областной собственности получило финансовую поддержку на проведение ремонтных работ. Это замена крыш, окон, внедрение энергосберегающих технологий и т.п. Так, например, в театре музкомедии отремонтировали фасад, заменили отопление и крышу, установили новые кресла в зрительном зале. Проведен капитальный ремонт входной группы главного фасада театра им. А. С. Пушкина и изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания театра. Заменены окна и входные двери в театре кукол.А с этого года по инициативе Юлии Светличной увеличены зарплаты работникам областных театров и концертных учреждений.– Мы нашли возможность увеличить на 30% зарплату всем коллективам, которые сегодня подчиняются области и имеют статус академических. Это большое количество людей, и все они имеют право на достойную оплату труда, – подчеркнула Юлия Светличная.С 2019 года получают более высокие зарплаты коллективы театров им. Тараса Шевченко и им. А.С. Пушкина, кукол им. В.А. Афанасьева, для детей и юношества, музыкальной комедии, Молодежного симфонического оркестра «Слобожанский», Большого Слобожанского ансамбля песни и танца и Харьковской областной филармонии.Кроме того, в этом году благодаря изменениям в областной бюджет-2019, в частности, появятся новые зрительские кресла в Харьковском академическом украинском драматическом театре им. Тараса Шевченко, а световое и звуковое оборудование будет закуплено для Харьковского академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина.Намечена реконструкция выдающегося объекта культурного наследия — дворцово-паркового комплекса «Усадьба» в Шаровке. Также из областного бюджета выделяются средства для обустройства территории в Литературно-мемориальном музее им. Г.С. Сковороды и на ремонт крыши, отмосток, части фасада Харьковского художественного музея.А в Харьковском историческом музее появится новая интерактивная экспозиция. Необходимые для этого средства выделили из областного бюджета в ходе последней сессии облсовета. Как отметила заместитель директора Харьковского исторического музея имени Н.Ф. Сумцова Ольга Сошникова, работы начнут с художественного оформления экспозиции на первом этаже.— Постоянно действующая экспозиция будет называться «Від археології до сьогодення. Про історію нашого краю». То есть охватит период от каменного века до 1900 года и расскажет об археологии, этнографии и истории Слобожанщины, — говорит Ольга Сошникова.Она подчеркнула, что экспозицию смогут посетить люди с инвалидностью, так как здание будет соответствующим образом оборудовано. Сама же экспозиция -- интерактивная.— Будут использоваться новые технические средства, хотя основу, конечно же, составят артефакты из нашей богатой коллекции, — отмечает заместитель директора исторического музея. — Экспозиция расскажет об истории края в контексте страны и мировых событий, но в центре истории находится человек. Эта концепция заложена основателем музея Николаем Сумцовым. Музей должен стать своеобразным коммуникативным центром и площадкой для патриотического воспитания детей.Ольга Сошникова поблагодарила руководителя области Юлию Светличную за поддержку музея.— Исторический оптимизм заключается в том, чтобы, несмотря на трудности, уверенно смотреть в будущее. Глава ХОГА видит перспективу развития нашего региона. Это очень важно в контексте нашего юбилея, ведь в январе 2020 года музею исполнится 100 лет, — подчеркнула Ольга Сошникова.На выделенные из областного бюджета средства для Харьковского музыкального училища им. Б. Лятошинского закупят новые музыкальные инструменты и систему электрозвучания.— Также в этом году выделены средства для проведения ремонта системы водоснабжения и водоотведения здания Лозовского высшего колледжа искусств. Предусмотрены деньги из областного бюджета на изготовление проектно-сметной документации, ремонт фасада и кровли Харьковского музыкального училища. Соответствующие документы будут разработаны для реставрации памятника архитектуры: дома управляющего, — отметил начальник Управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцина.Продолжат работу по восстановлению учреждений культуры даже в самых отдаленных уголках Харьковщины. Ремонт проведут в шести районных и девяти сельских домах культуры.— Дом культуры — это культурное сердце каждого района. Очень важно уделять внимание развитию всех звеньев и сфер жизни общества, в том числе культуре. Ремонт в домах культуры в районах и селах Харьковской области будем продолжать, — сообщила Юлия Светличная. — Каждый ребенок должен иметь возможности для развития.Согласно изменениям в областной бюджет-2019, предусмотрены расходы на развитие культуры и туризма на общую сумму 25,1 млн грн, из них на выполнение мероприятий Программы развития культуры, туризма и охраны недвижимого культурного наследия Харьковской области на 2019–2023 годы – почти 17 млн грн.На финансовую поддержку театров предусмотрено 7,7 млн грн (в том числе на оплату труда с начислениями – 5,1 млн грн, на оплату за потребленные энергоносители – 1,5 млн грн). Финансовая поддержка из областного бюджета филармонии, художественных и музыкальных коллективов, ансамблей, концертных и цирковых организаций составляет 7,8 млн грн (на оплату труда с начислениями и за потребленные энергоносители).На обеспечение деятельности библиотек предусмотрено 50 тыс. грн и по специальному фонду — 470 тыс. грн (приобретение литературы для областных библиотек).На обеспечение деятельности музеев и выставок выделено 618 тыс. грн (на приобретение предметов, материалов, оплату услуг). 2 млн грн из специального фонда пойдут на приобретение автобуса для Харьковского исторического музея им. Н.Ф. Сумцова (1,5 млн грн) и построение интерактивной экспозиции (500 тыс. грн).Поддержка других учреждений области культуры и искусства обойдется в 361 тыс. грн (сюда входит приобретение предметов, материалов, оборудования, оплата услуг, расходов на командировки). Из специального фонда будет выделено 817 тыс. грн (на приобретение оборудования и нематериальных активов). Будет предоставлена финансовая поддержка КП Харьковского облсовета кинотеатру «Боммеръ» — 150 тыс. грн.На мероприятия в области культуры и искусства предусмотрено 436 тыс. грн (для назначения и выплаты именных стипендий, премий в области культуры и т. д.).За счет специального фонда областного бюджета выделят 4,4 млн грн на выполнение Программы развития культуры, туризма и охраны недвижимого культурного наследия Харьковской области на 2019–2023 годы. Предусматриваются расходы и на: