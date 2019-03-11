Нескончаемый ремонт, вечеринка до утра, громкая музыка, а то и шумное производство — как можно приструнить неугомонных соседей, выяснял «Вечерний Харьков».

Если от перфоратора закладывает уши

С глухим соседом придется смириться

Гул от холодильников вгоняет в депрессию

Как избавиться от магазина за стеной

Как измерить уровень шума

Нарушителя накажут гривной

Что такое защищенные объекты

жилые дома и придомовые территории;

лечебные, санаторно-курортные учреждения, дома-интернаты, учреждения образования, культуры;

гостиницы и общежития;

расположенные в пределах населенных пунктов заведения общественного питания, торговли, бытового обслуживания, развлекательного бизнеса;

другие здания и сооружения, в которых постоянно или временно находятся люди;

парки, скверы, зоны отдыха, расположенные на территории микрорайонов и групп жилых домов.

В редакциюобратилась жительница одной из салтовских многоэтажек Нина Викторовна с тем, что «соседи не дают жизни».– Этажом выше затеяли ремонт, — поделилась женщина. — А поскольку люди они трудящиеся, то работы ведутся по праздникам и выходным. Уже несколько месяцев подряд воскресенье для меня начинается в семь утра с душераздирающего завывания дрели и стука молотка. Я просила соседей делать ремонт все-таки в будние дни, ведь и мне в выходные спокойно от работы отдохнуть хочется, но они дверь у меня перед носом захлопнули, даже не дослушав…Окончательно потеряла покой и сон и Софья Георгиевна, которая проживает на Новых домах – ее сосед организовал в квартире мебельное производство.— Собирает табуретки, — говорит она. – Днем стучит, пилит, роняет, катает заготовки по полу. А по ночам запускает деревообрабатывающий станок. Да еще и постоянный запах клея. На возмущение соседей отвечает: «Моя квартира – что хочу, то и делаю».Что говорит в этом случае закон и реально ли угомонить шумных соседей?Как разъяснил юрист Роман Чумак, в соответствии со ст. 24 Закона Украины «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения», на «защищенных объектах», в жилых домах в будни с 22.00 до 08.00 нельзя шуметь, а включать перфоратор нельзя с 21.00 до 08.00. В праздничные и выходные дни шуметь и греметь, проводя ремонт, вообще запрещено. Исключение: согласие всех соседей на проведение ремонта.— Режим шума регулируется еще и местными властями. Решением Харьковского городского совета утверждено, что делать ремонт, стучать громко, включать музыку и принимать шумных гостей в будние дни можно с 8.00 до 22.00. Причем о проведении строительных и ремонтных работ сосед должен оповестить жильцов дома заранее, например, повесить объявление, что в будние дни с такого-то по такое-то время он намерен проводить работы, — говорит Роман Чумак. — В выходные и праздничные дни с с 22.00 до 8.00 шуметь запрещено. То есть в воскресенье перфоратор включать нельзя и ремонтные работы проводить нельзя.Что же делать, если от рева перфоратора закладывает уши и ночные гулянки соседей лишают сна?— Сначала попробуйте договориться с шумными соседями. Если разговор не получился, можно обратиться к участковому, вместе с ним прийти к соседу и составить административный протокол, — подсказывает юрист — Участковый проведет профилактическую беседу. Возможно, это поможет. Как правило, конфликт с соседом исчерпывается, поскольку общение с полицией – вещь нелицеприятная. Беда в том, что участковые неохотно составляют админпротоколы. Достаточно открыть Реестр судебных решений и убедиться, что количество составленных протоколов можно по пальцам пересчитать.Если же профилактическая беседа не помогла и соседи продолжают шуметь, юрист советует подавать в суд и требовать компенсации морального ущерба. Но чтобы суд удовлетворил иск, на руках у истца должны быть документы, подтверждающие его слова: выписанные полицией акты, свидетельства соседей, а также зафиксированный уровень шума.Бороться с дневным ремонтом по будням еще сложнее, тем более что иногда этот процесс сделать тихим невозможно в принципе. Так что ищите компромисс с соседями.Придется смириться и с глухими соседями. Чаще всего это люди преклонного возраста, утратившие остроту слуха. Причем они могут этого даже не замечать, а делать громкость телевизора или радио такой, что их трансляция перебивает работающие телевизоры в соседних квартирах. Тут уж ничего, кроме уговоров, не поможет. Полиция с такими случаями не разбирается, а бабушка может решить, что вы к ней придираетесь.Точно так же никто не будет разбираться с топотом ног, кашлем, хождением на каблуках, беготней собак или скрипом стульев и мебели. Конечно, подобный шум очень раздражает, но обычно находится в пределах нормы.Некоторым харьковчанам приходится соседствовать с кафе и магазинами, находящимися на первых этажах, а также швейными и серверными цехами, расположившимися в подвалах.— Серверные, как, впрочем, и подержанное, некачественное холодильное оборудование в магазинах, мощные швейные машины производят много такого шума, который способен негативно влиять на окружающих, — говорит Роман Чумак. — Постоянный шум, исходящий из соседнего помещения, электромагнитное поле от серверов, вибрация влияют на общее состояние человека. Они могут привести к нарушению сна, спровоцировать повышение давления, сердцебиение, головные боли и даже депрессию и агрессию.Человек ощущает такие изменения, порой даже не подозревая, что у него в подвале установлен сервер.— Понятное дело, что никто наличие оборудования не афиширует – как правило, его прячут в труднодоступных местах. Сервер может понадобиться, если, допустим, в жилом доме размещается какая-то компьютерная фирма. Это могут быть и IT-компании, которые арендуют офисы на первом этаже и размещают серверную, — говорит Роман Чумак. – Я знаю, что в центре Харькова в подвалах серверные до сих пор стоят.Где же жильцам искать защиты от гула круглосуточно работающих холодильников и стрекота швейных машин?— Рассматривают такие ситуации и направляют материалы в суд две инстанции – полиция и исполкомы местных советов. И уже суд рассматривает вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности и даже о закрытии магазина или производства, если там действительно имеются нарушения, — говорит юрист. – А вот взыскать материальную компенсацию с соседей, из-за которых возникли проблемы со здоровьем, реально только в том случае, если удастся доказать в суде причинно-следственную связь между заболеванием и шумом.Роман Чумак подчеркивает, что размещение любых производств, объектов питания в жилых домах строго регламентировано строительными нормами и законом по обеспечению санитарного и эпидемиологического благополучия населения.— Вплоть до того, какая ширина двери должна быть, какая высота помещения, звукоизоляция, из чего должно состоять перекрытие между подвалом и жилым помещением. Все это регламентировано, но далеко не всегда нормы выполняются, — замечает Роман Чумак.То есть нужно анализировать не только шум, но и то, имеет ли магазин право вообще работать в этом помещении.— Есть масса требований и по площади магазина, и по холодильному оборудованию. Допустим, отсутствие пожарного выхода может стать основанием, чтобы закрыть магазин в судебном порядке, — говорит он.Согласно правилам благоустройства, руководители предприятий и организаций, независимо от формы собственности, а также граждане обязаны не допускать на защищенных объектах уровень шума, который превышает 40 дб в дневное время и 30 дб в ночное, отмечает Роман Чумак.Проверить, действительно ли налицо факт нарушения тишины соседом, поможет специальная программа, установленная на смартфоне. Однако эти данные не могут служить доказательством в суде – для Фемиды годится лишь официальное заключение экспертов, которые провели замеры сертифицированным прибором для измерения шума.Раньше по поводу измерений уровня шума обращались в СЭС, которая теперь является подразделением Госпродпотребслужбы. Но сейчас она в этом деле – не помощник.— Практика такова, что Госпродпотребслужба не уполномочена проводить такого рода проверки. Даже есть отказная практика, когда эта служба по заявлению граждан проводила замеры и потом в судебном порядке пыталась привлечь нарушителя к административной ответственности. Но в суде сказали, что неуполномоченные лица и не имеют права контролировать и составлять админпротоколы именно по шуму, — говорит Роман Чумак.По его словам, формально можно требовать проведения замеров шума от полиции и исполкмов.— Но из своей практики могу сказать, что это проблематично, потому что, как правило, у них отсутствует соответствующее оборудование. И нужно привлекать экспертов. А если мы говорим о Харькове, то очень мало лабораторий, у которых есть соответствующие сертифицированные приборы, причем не стационарные, а переносные, и которые изъявят желание прийти и проверить уровень шума, тем более в выходной день или ночное время, — говорит Роман Чумак. — Но все же некоторые жильцы этого добивались — это касается домов, где размещены магазины, — и получали официальное заключение об уровне шума.Согласно ст. 182 КоАП «Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов относительно защиты населения от вредного влияния шума и правил обеспечения тишины в населенных пунктах и общественных местах», нарушителям тишины полагается штраф: от 85 до 255 гривен для физлиц и 255-510 грн – для юрлиц.Действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, влекут наложение штрафа: на граждан от 255 до 510 грн с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины или без таковой, а на должностных лиц и юрлиц – от 850 до 2550 грн с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины.Согласно ч. 1 ст. 24 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», уровень шума на защищенных объектах не может превышать показателей, установленных санитарными нормами. Такими объектами являются: