У меня создается впечатление, что мы с женой свалились с разных планет — разговариваем на разных языках. Интересно, как мыслят женщины, есть ли у них логика? И еще: почему прекрасный пол страдает знаменитым «географическим кретинизмом»?

Андрей

Мужчине нужно все разложить по полочкам

Сила — в интуиции

Ориентир — розовая крыша

Это совершенно другой мир

— Я уверена, что разницы между мышлением женщины и мужчины нет, — считает харьковский психолог Лилия Райченко. — Главное, что отличает женское мышление от мужского — умение видеть целостную картину сразу, а не поэтапно, как это делают мужчины, и в то же время не упустить ни одной мелочи. Поделюсь одним типичным случаем. Женщина, занимающаяся крупным бизнесом, собиралась подключить к своему делу сына. Это оказалось невыполнимой задачей. Один эпизод из их общения: «Ты все сделал, как я сказала?». — «Да. Разгрузил и сложил на складе». — «Сложил отдельно, не навалил на прежний товар?» Возникает страшная пауза. Сын бледнеет, понимая, что сейчас начнется истерика: «Ты что, не мог додуматься?! Я тебе тысячу раз говорила!».Причина болезненных недоразумений в том, считает специалист, что мать никак не хотела понять: сын не может мыслить так же, как она — он думает, как удобно ему.— Недоразумения будут продолжаться до тех пор, пока мама не сделает вывод: сын не понимает ее целостного восприятия ситуации, ему действительно нужно все разложить по пунктам. И мышление здесь ни при чем. И мама, и сын легко решат одну и ту же задачу. Ответы могут оказаться разными, но оба — правильными, — уверяет Лилия Райченко.— Мужчины могут улыбнуться, но секрет женской логики заключается в интуитивно-рациональном видении жизни, — говорит психолог. — Мудрость заложена в каждой женщине, а интуиция — одно из ее проявлений. Другое проявление мудрости — вера: женщине свойственно верить, и в этом еще один секрет ее силы. И когда мужчины манипулируют доверчивостью женщины, они, таким образом, глумятся над самым святым. Становятся ли обманутые женщины слабыми? Нет. Их сила и мудрость растут на почве опыта. А самое главное проявление женской мудрости — беззаветная любовь, которая не спрашивает «зачем», не требует доказательств. Это и есть женская логика, и она действительно недоступна мужчинам. Женщины — многоканальны и абсолютно непредсказуемы с точки зрения мужчин, но других женщин понимают даже без слов.— Женщина мыслит образами, мужчина — четко определенными категориями. Если сказать женщине: дойдешь до здания с розовой крышей, на углу повернешь, перейдешь на другую сторону, где будет такая-то реклама, а потом свернешь в сторону детской площадки — она легко и быстро сориентируется на местности. Однако если посоветовать: повернешь налево, потом пойдешь прямо и на втором светофоре свернешь направо — она тут же почувствует себя дурой. Мужчина же, наоборот, будет раздражаться и злиться, если ему рассказывать о «розовых крышах» или поворотах «от окна».Если учитывать, что женщины и мужчины воспринимают пространственные передвижения по-разному, то и оскорбительного выражения «географический кретинизм» не возникнет, уверена специалист. Умение мыслить образами — это умение видеть целостность картины, это творческий потенциал, это совершенно другой мир.— Женщины мыслят синтетично, больше задействуя правое полушарие мозга. Мужчины используют левое полушарие и мыслят аналитично — целое делят на части, на каждую часть наклеивают ярлык, кладут на четко обозначенную полку и заносят в журнал прихода, — говорит Лилия Райченко. — Поэтому для мужчины, каким бы он ни был неряхой, важен порядок в доме. А для женщины существенное значение имеет уют в целом. Домашняя атмосфера уюта и комфорта — это сочетание мужского и женского, где каждая вещь на месте, и в целом это воспринимается как порядок, в котором есть место и розовым салфеточкам, и ухоженным цветам, и бабочкам на шторах.