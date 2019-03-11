Тайский миллионер Арнон Родтонг из провинции Чумпхон разместил в социальных сетях объявление, в котором предложил $314 тысяч тому, кто женится на его 26-летней дочери.

Отец даже выразил готовность отказаться от национального обычая, по которому жених должен заплатить отцу за свою будущую жену. Напротив, он пообещал дать своему потенциальному зятю долю в своей ферме.Родтонг указал, что кандидатом может стать мужчина любой национальности. Главное требование: мужчина должен сделать «Карнситу счастливой», а также трудиться на его предприятии, не покладая рук.Мисс Родтонг в интервью местным СМИ рассказала, что была поражена подобным вниманием со стороны своего отца, и подтвердила, что в данный момент она все еще одинока. При этом она намекнула, что у ее будущего мужа могут возникнуть проблемы с использованием «призовых» денег, так как она хочет потратить их на пластические операции в Корее.