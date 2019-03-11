Голландец, неожиданно повстречавшись ночью в Харькове с неадекватными персонажами, сам отдал им деньги, а затем пошел в полицию.

Как проинформировали в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, 10 марта в полицию поступила информация о том, что четыре человека в ходе конфликта завладели деньгами иностранца.В ходе проверки установлено, что 46-летний гражданин Нидерландов находился ночью возле клуба на улице Плехановской. У него возник конфликт с неизвестными. Услышав угрозы в свой адрес, он, чтобы не дать конфликтной ситуации разрастись до международного скандала, благоразумно отдал скандалистам $4200 и 800 гривен.Теперь полицейские устанавливают личности нападавших.Информация внесена в журнал единого учета Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по УК Украины.