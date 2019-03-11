В Харькове на ул. Клочковская, 295 произошло ДТП с пострадавшим.

Как сообщили в пресс-службе Управления Патрульной полиции Харькова, авария произошла 10 марта, около 19:30.По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai (полиция охраны) совершил наезд на бордюрный камень разграничительной линии. Вследствие ДТП пострадал водитель Hyundai. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Обстоятельства ДТП установят следователи.