Дмитрий Пидручный победил в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону 10 марта в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает УП.В мужской гонке преследования Пидручный стартовал четвертым, но опередил противников и стал первым украинским чемпионом мира в мужском биатлоне. Его результат — 31: 54.1 мин.«Серебро» получил лидер мирового рейтинга Йоханнес Бьо из Норвегии (допустил четыре промаха и проиграл Пидручному 8,3 секунды), «бронза» у француза Кантена Фийон-Майе, который отстал от Пидручного на 17,7 секунд.На четырех огневых рубежах Пидручный допустил только два промаха и только на первой стрельбе.Дмитрию Пидручному 27 лет, он родом из Тернопольской области. В 2018 году стал чемпионом Европы в смешанной эстафете.