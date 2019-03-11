Харьковская таможня с начала 2019 года перечислила в госбюджет Украины 2 млрд грн.По данным ГУ ГФС в Харьковской области, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года перечисления в госбюджет увеличились на 6%. В феврале текущего года в бюджет поступил 1 млрд 65 млн грн, что на 17% больше.
Основные бюджетообразующие товары:
- средства наземного транспорта – уплачено 169 млн грн налогов;
- минеральные удобрения – уплачено 113 млн грн налогов;
- пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – уплачено 89 млн грн налогов;
- машины, оборудование и механические устройства, их части – уплачено 88 млн грн налогов;
- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки – уплачено 84 млн грн налогов.