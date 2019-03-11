Харьковские санврачи рассказали, где и кто подхватил вирус за последнюю неделю.

На десятой неделе корь подхватили почти на 11% больше человек, чем на предыдущей. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабцентра.Среди 125 заболевших – 32 ребенка. Наибольшее количество больных корью в Харькове (81 человек), в Харьковском районе (21 человек), Первомайском (6 человек), Валковском (5 человек), а также других районах и Люботине.С начала 2019 года по 6 марта вирус подхватили 1017 больных – 703 взрослых и 314 детей. По соцгруппам наиболее высокий уровень по-прежнему среди безработных, работников транспорта, учеников и дошкольников, студентов, медиков и служащих. Чаще всего среди детей болеют пациенты в возрасте от года до 9 лет.По словам санврачей, почти 80% заболевших не были привиты от кори. В больницы госпитализировали 746 человек.За последнюю неделю зафиксировали 35 вспышек, в результате чего пострадали 175 человек. Специалисты зарегистрировали 13 бытовых вспышек, 8 – в учебных заведениях, 11 – в медучреждениях и 3 – по месту работы.По информации Минздрава, по состоянию на февраль 2019 года для Харьковской области было выделено более 88 тысяч доз вакцин против кори.