Американцы столкнутся с дефицитом питьевой воды уже в ближайшие 50 лет. Причиной этого является глобальное потепление.

Группа американских ученых заявила, что уже в следующие 50 лет жители США ощутят на себе дефицит питьевой воды, который будет связан с глобальным потеплением. Об этом пишет Корреспондент.net со ссылкой на New Civil Engineer.Ученые также спрогнозировали возможности обеспечения водой с учетом данных об ожидаемом росте населения.Известно, что с начала ХХ века потребление воды в стране возросло в девять раз.Установлено, что под угрозой оказались центральные и южные регионы Великих равнин, юго-западные и центральные штаты Скалистых гор, Калифорния, Флоридя и Средний Запад.При этом даже вероятное увеличения количества осадков не спасет ситуацию, поскольку повышение температур будет увеличивать скорость испарения.Для решения проблемы специалисты советуют повысить эффективность орошения в сельскохозяйственной отрасли.