Отрицательные температуры воздуха ночью ожидаются в Харькове и области в ближайшие двое суток. А еще – дождь с мокрым снегом днем.

12 марта: переменная облачность. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Ветер ночью западный, 17-22 м/с; днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла. По городу: температура воздуха ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.13 марта: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.