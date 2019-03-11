Полиция задержала 19-летнего уроженца Житомирской области, который учится в Харькове.

Студент продавал пакеты с каннабисом за 200 гривен, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.В ходе обыска по месту жительства у студента обнаружили и изъяли 10 граммов каннабиса. Изъятое вещество направлено на экспертизу.Разоблачили злоумышленника сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Холодногорского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №1.Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления о подозрении. Парню грозит до 8 лет лишения свободы.