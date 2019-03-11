Сигнал мобильной связи представляет собой электромагнитное излучение. Оно легко может быть заблокировано любыми замкнутыми проводящими стенками или каркасами из металла.

Такая блокирующая конструкция называется «клетка Фарадея». Об этом сообщает портал «Вокруг света. Украина».Мобильна связь 2G и 3G диапазона работает на частотах 90-1800 МГц и 1900-2170 МГц. Это означает, что длина волны электромагнитного излучения сотовой связи равна 16,5-33 см и 13,8-15,8 см соответственно. Сигналы мобильных телефонов с такими длинами волн могут проникать через отверстия в металле сопоставимых или больших размеров. То есть если лифт имеет в своей конструкции крупные отверстия или щели, например, в потолке, то сигнал будет проходить нормально.Но если лифт полностью металлический, с толстыми стенками и не имеет щелей, размеры которых больше, чем четверть от указанной длины волны, то он будет представлять собой «клетку Фарадея». То есть, полностью экранировать сигнал сотовой связи в 2G и 3G диапазонах.