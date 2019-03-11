За 39 лет тренерской деятельности заслуженный тренер Украины по прыжкам в воду Владимир Молчанов подготовил 13 мастеров спорта Украины, трех мастеров спорта Украины международного класса и одного заслуженного мастера спорта Украины.

Воспитанники Владимира Молчанова — Алексей Пригоров, Алевтина Королева и Елена Федорова в составе сборной Украины становились многократными чемпионами и призерами европейских и мировых соревнований по прыжкам в воду. В тренерской копилке заслуженного харьковчанина и олимпийская медаль! Под руководством Владимира Молчанова и Татьяны Марьянко в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине пара Алексей Пригоров/Илья Кваша завоевала бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Это вторая олимпийская медаль Украины в прыжках в воду со времен независимости.В 2017 году Владимир Алексеевич продолжил работу с Алексеем Пригоровым, который теперь представляет Украину в высотных прыжках c 27 метров (High Diving). В 2018 году на Кубке мира в Абу-Даби Пригоров завоевал бронзовую медаль и вошел в десятку сильнейших хайдайверов престижной мировой серии Red Bull. В 2019 году он примет участие во всех этапах соревнований.– Для меня Владимир Алексеевич – это в первую очередь профессионал, которому я обязан своей карьерой! Его напор, энергия, правильный подход и чувство юмора способны мотивировать любого спортсмена! Это целеустремленный и прогрессивный тренер, которого не пугают новые вызовы и задачи. Мои успехи в хайдавинге – во многом его заслуга. И как тренер, и как человек он всегда готов прийти на помощь и максимально поддержать. Без преувеличения могу сказать, что за 21 год нашего сотрудничества Владимир Алексеевич стал для меня вторым отцом, – говорит бронзовый призер Олимпийских игр-2008 Алексей Пригоров.родился 9 марта 1949 года в Мукачеве Закарпатской области Украины. В 1972 году окончил факультет физического воспитания Харьковского педагогического института (ныне Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды).В 1980-1991 гг. работал старшим тренером клуба Советской армии в Хабаровске.С 1992 г. стал старшим тренером по прыжкам в воду в Харьковском государственном высшем училище физической культуры № 1 и старшим тренером Харьковской области по прыжкам в воду.В 2008 и 2013 годах был удостоен стипендии президента Украины, а в 2012 году — стипендии Кабинета министров Украины.В 2015 году работал в Республике Казахстан, где под его руководством мастер спорта Казахстана Артем Карепанов становился многократным чемпионом страны по прыжкам в воду.С 2017 года Владимир Молчанов ведет секцию по прыжкам в воду в харьковском бассейне «Акварена».