Зарплаты в Украине уже вернулись на докризисный уровень: украинцы могут купить на заработанные деньги столько же, как и в 2013 году.

Более того, на некоторых работах плата увеличивается гораздо быстрее. Расслоение темпов роста зарплаты в будущем будет только увеличиваться, информируют «Экономические новости».В среднем по стране быстрее всего зарплаты росли в производстве (в частности — в строительстве), в розничной торговли, в продаже товаров и услуг, IT-сфере. Также зарплаты быстрыми темпами увеличивались у административного персонала.Также, эксперты сообщают о том, что зарплата может сильно отличаться в зависимости от опыта. Так, инженер с большим опытом может рассчитывать на зарплату в 15 тысяч гривен, в то время, как новичок получит в два раза меньше. Вместе с тем, за некоторых новичков работодатели готовы хорошо раскошелиться. Так, молодой работник с высшим образованием и совершенным владением английским языком может сразу получить место с окладом от 15 тысяч гривен.