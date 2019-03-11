Со 2 апреля 2019 года изменится порядок указания в железнодорожных билетах времени отправления с начальной станции Харьков-Пассажирский скорого поезда №20 Харьков – Москва.

Согласно телеграмме «Укрзалiзницi», с указанной даты при продаже проездных документов (билетов) на скорый поезд №20 сообщением Харьков – Москва в автоматизированных системах по продаже билетов указывается время отправления со станции Харьков в 21 час 46 минут (вместо 22 часа 16 минут), так как в 21 час 46 минут посадка пассажиров прекращается.В период с 21.46 до 22.16 проводятся пограничный и таможенный досмотры при закрытых дверях вагонов. Пассажиры, не осуществившие посадку до 21.46, в поезд не допускаются.Фактически отправляться поезд № 20, как и раньше, в период действия в Украине летнего времени будет в 22.16. Не изменится и время его прибытия в Москву – 9.52.