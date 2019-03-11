Прокуратура области совместно с фискальной службой разоблачили подпольные цеха по изготовлению ликеро-водочных изделий в пригороде Харькова.

Во время санкционированных судом обысков на подпольном производстве изъяли 990 литров спирта, более 2 тысяч литров ликеро-водочных изделий, а также оборудование для изготовления фальсифицированных напитков, ароматизаторы.По предварительным данным следствия, изготовление суррогата наладили двое местных жителей. В подпольных цехах мужчины изготавливали водку путем смешивания спирта с водой. Чтобы получить виски или коньяк – добавляли ароматизаторы и жженый сахар. Фальсифицированные напитки разливали в тетропаки и пластиковые емкости. Суррогат реализовывали через интернет по всей территории Украины, а также через розничную сеть на территории Харькова и области.Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 УК Украины. Сейчас в производстве продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются лица, вероятно причастные к подпольному производству, а также каналы незаконного поступления спирта.