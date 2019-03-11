На предприятии Холодногорской исправительной колонии №18 идет работа по выполнению заказа ООО «Дизельный завод».

На предприятии колонии изготовили запасные части и комплектующие для спецтранспорта предприятий тяжелой промышленности, сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний. Уже произведено продукции на 210 тысяч грн. К выполнению заказа привлекли 20 осужденных.– Общественно полезный труд осужденных имеет большое воспитательное значение, так как способствует их социальной адаптации после освобождения, – отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин.