Непогода ожидается в 15 областях. В некоторых регионах порывы ветра достигнут до 25-30 м/с.

В Украине объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, в некоторых областях порывы ветра достигнут до 25-30 м/с.Согласно сообщению, 11 марта в Украине порывы ветра 15-22 м/с, во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях порывы ветра могут достигнуть 25-30 м/с.В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта будут наблюдаться порывы ветра 25-30 м/с. Объявлен второй уровень опасности - оранжевый.Как сообщалось, в Украине из-за сильного ветра обесточено около 80 населенных пунктов. Сильный ветер также повалил деревья и посрывал крыши в нескольких областях на западе Украины.