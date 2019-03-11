11 марта первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина вышла в четвертый круг чемпионата BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США).

Свитолина победила австралийку Дарью Гаврилову в двух сетах со счетом 7:5, 6:4, сообщает официальный сайт женской теннисной ассоциации WTA.В первой партии украинка выполнила пять брейков и проиграла четыре гейма на своей подаче. Во втором сете Гаврилова вела счет 2:0, после чего вперед вышла Свитолина, уступив сопернице только два из оставшихся восьми геймов.Это ее пятая победа в очном противостоянии с австралийкой.В 1/16 турнира Свитолина, которая занимает 6-е место в рейтинге WTA, встретится с Эшли Барти из Автстралии – номер 12 в мировом рейтинге. Она четыре раза встречалась с австралийкой на кортах мира и одержала победу в каждом из этих матчей.