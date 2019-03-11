США готовы ввести санкции против компаний Евросоюза, которые финансируют строительство газопровода Северный поток-2.Об этом пишет НВ со ссылкой на The Wall Street Journal.
США могут ввести санкции и против прокладчиков газопровода – компаний Allseas и Saipem.
Возможное введение санкций может повысить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Берлином на фоне спора из-за пошлин США на немецкие автомобили, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что работы по укладке Северного потока-2 завершены на 30%.
Исполнительный директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко заявил, что после достройки Северного потока-2 Россия в 2020 году может полностью прекратить транзит газа через Украину.
В то же время глава Нафтогаза Андрей Коболев считает вероятным, что Северный поток-2 достроен не будет.
Также сообщалось, что директива ЕС, обязывающая предоставить доступ к Северному потоку-2 другим поставщикам, вступит в силу до начала работы газопровода.