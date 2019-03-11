Американский пенсионер вместе со своей супругой любит фотографировать красивые пейзажи. В одной из таких поездок им удалось заснять огромные следы. Пара уверена, что они принадлежат человекоподобному существу.

Супруги Мичамы говорят, что длина следа была около 60 сантиметров, а расстояние между шагами равнялось более 80 см. Муж и жена решили проследить, куда идут эти следы, однако снежные сугробы им оказались не под силу. Они подчеркивают, что обычный человек их бы не прошел, информируют «Экономические новости».Пенсионер отмечает, что он не знает не единого создания, кроме снежного человека, который мог бы оставить такие отпечатки на снегу. Мужчина уверен, что ему удалось найти доказательства существования йети.По словам представителя Вашингтонского департамента рыболовства и природы, кто-то мог просто использовать снегоступы. Их часто берут для подобной местности. Но Мичам не верит в эту версию. Он будет придерживаться своей теории, пока не будут предоставлены реальные доказательства.